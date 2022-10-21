Bakan Varank: Engelli bireylere aile ortamında 36 farklı branşta kurs imkanı sunuluyor

"EVDE BAKIM YARDIMI ALAN ENGELLİ SAYISI 535 BİNE ULAŞTI"

Engelli bireylerin kendileri için önemine dikkati çeken, onların hayatlarını kolaylaştırmanın önemli olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Geçenlerde kabine toplantısı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücret konusunda söylediklerini kamuoyuna aktarmıştım. Cumhurbaşkanımız o toplantıda 'Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmememiz lazım' diyerek geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zammın talimatını vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarının alım gücüyle ilgili endişesi, ortaya koyduğu gayret, Cumhurbaşkanımızın sadece bir tek olayla ilgili verdiği bir tepki değil. Aslında karakterinin de bir yansıması.

Recep Tayyip Erdoğan her zaman vatandaşlarının dertleriyle dertlenen kederleriyle kederlenen bir lider olmuştur. Başbakan olduğu dönemde, o ilk iktidara geldiği günden itibaren engelli kardeşlerimize gösterdiği ihtimam da aslında bu karakterinin bir yansıması. AK Parti hükümetleri her kesimin olduğu gibi engelli kardeşlerimizin de ihmal edilmişliklerini bitirmek için yola koyulmuş ve çok önemli mesafeler kat etmiştir."

"Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişebilmesini hükümetlerimiz sağladı" diyen Varank şöyle devam etti:

"Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden yaklaşık 400 bine, özel eğitim sınıflarında öğretim gören engelli öğrenci sayısı 8 kat artarak 50 binin üzerine çıktı. Bu aradaki farklar az rakamlar değil ama siz güzel kardeşlerimiz için ne yapsak yetmez biz bunun bilincinde olan bir iktidarız.

Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bine ulaştı. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını da çok ciddi bir şekilde teşvik ediyoruz. Ulaşım araçlarına erişim, binalara erişim noktasında devrim niteliğindeki düzenlemeleri biz hayata geçirdik. Yaya geçidi, park gibi açık alanların engelli kardeşlerimiz tarafından erişilebilir olmasını bir tercih değil zorunluluk haline getirdik."