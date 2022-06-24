Bakan Varank: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek

Ziraat Katılım Kod Uygulaması Tanıtım Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefe ulaşmanın yolunun nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bunun yolu yüksek teknolojiden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı bugün Bakırköy'de gerçekleşti. Açık Kaynak Kod Uygulaması ile güvenlik açıklarının hızlı şekilde tespit edilmesi hedefleniyor. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ziraat Katılım Açık Kaynak Kod Uygulaması projesinin Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu'na güç vermek amacıyla yola çıktığını belirterek "Bu proje sayesinde Ziraat Katılım, ithal yazılımlardan, açık kaynak kodlu yerli sistemlere göç ediyor. Daha önce müşteri hizmetleri platformu, kurumsal portal, güvenli dosya paylaşımı, sanal sunucu gibi ithal yazılım çözümleri kullanırken, bugün bu yazılımları açık kaynak muadilleri ile ikame ediyor. Bu proje kapsamında video konferans sistemi, varlık envanteri ve konfigürasyon yönetim sistemi açık kaynak kodla hayata geçirildi. Ziraat Katılım Bankası'nın şubelerin tamamında ve genel müdürlükteki birçok bilgisayarda TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS işletim sistemine geçiş yapıldı. Son rakamlar ne biliyor musunuz? 133 şube, bin 400'den fazla istemcide PARDUS işletim sistemi dönüşümü, 20'den fazla açık kaynak kod uygulaması, 10'dan fazla uygulama sisteminde dönüşüm, 100'den fazla ar-ge çalışması tamamlandı. Millileşme ve yerlileşme yolunda atılan bu önemli adımlar sektöre ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"YAZILIM SAYESİNDE DÜNYADA BÜYÜK BİR DEVRİM YAŞANIYOR"

Mustafa Varank, "Şuna yürekten inanıyorum: Şu anda tekil çabalardan ibaret olan bu dönüşümler bir noktadan sonra dalga dalga yayılacak ve bütün işletmelerimiz bu dönüşüm rüzgârına dâhil olacak. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesiyle birlikte hem işletmelerimiz hem de ülkemiz kazanacak. Artık yazılım hayatın her alanını kuşatıyor. Yazılım sayesinde dünyada büyük bir devrim yaşanıyor. Sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, ulaştırmada, aklınıza hangi sektör, hangi alan gelirse- yazılım büyük bir role sahip. Tabi böyle kapsayıcı, kuşatıcı bir sektörün piyasa değeri de her geçen gün artıyor. 2021 yılında tüm dünyada 565 milyar dolara ulaşan yazılım gelirlerinin bu sene 610 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Esasında etkilediği alanları da dahil etsek bu rakamlar çok daha yüksek olur. Bu manada yazılım alanından elde ettiğimiz katma değeri artırabilmek için yatırım teşviklerimizle, TÜBİTAK'la, KOSGEB'le, Kalkınma ajanslarımızla sektörü adeta destek yağmuruna tuttuk. TÜBİTAK'la Ar-Ge projelerine son 20 yılda 7 milyar liraya yakın destek verdik. Yazılım alanındaki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sağladığımız destek 2,5 milyar lirayı aştı. Kalkınma ajanslarımızla 328 projeye 100 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Artık Açık kaynak yazılımlar da büyüyen yazılım sektöründe önemli paya sahip. Bir taraftan sektörün hızla büyümesine yardımcı olurken, diğer taraftan insan kaynağı gelişimine katkı sağlıyor. Tabi açık kaynak yazılımların bunların ötesinde de birçok önemli özelliği var. Öncelikle, kaynak kodlar açık olduğu için bilgi güvenliği açısından avantaj sağlıyor. Lisans maliyetlerini düşürüyor. Yazılımda dışa bağımlılığı azaltıyor. Birlikte üretime dayalı olduğu için iş birliği kültürünü geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ: DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK"

Bakan Varank "Biz Türkiye olarak kendimize yaraşır şekilde hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hedefimiz: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek. Bu hedefe ulaşmanın yolunun nereden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bunun yolu yüksek teknolojiden geçiyor. Yazılım gibi katma değerli işlerden geçiyor. Yazılım sektörünün lokomotifi insan kaynağımızın sayısı her geçen gün artıyor. Yazılım sektöründeki başarılarımız her geçen gün perçinleniyor. Türkiye'nin unicornları yazılım firmaları arasından çıkıyor. Attığımız adımlarla birlikte önümüz daha da açılacak. Yeter ki biz ülkemize, kendi insanımıza, kendi teknolojilerimize güvenmeye devam edelim" dedi.