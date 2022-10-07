Bakan Varank: Türkiye kompozit sektöründe her geçen gün kabiliyetlerini artırıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özellikle savunma ve havacılık sektörü için stratejik ham madde ve nihai ürün olan kompozitin üretiminden tasarımına, simülasyonundan tedarikine kadar tüm alanlarında faaliyet gösterenler İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Türk Kompozit 2022 Fuarı'nda bir araya geldi.

Kompozit sanayisine özgü üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm sektörü kapsayan etkinlikleri içeren fuara, ham madde tedarikçileri, kompozit yarı ve ara ürün üreticileri, kompozit nihai ürün üreticileri, işleme teknolojileri sunan firmalar katıldı.

Firmalar, yarın sona erecek fuarda, 100'ün üzerindeki ürünlerini sergiliyor.