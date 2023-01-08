Bakan Yanık: ADEM ve SODAM’lara 2023’te 1,2 milyar liralık kaynak aktaracağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ADEM'i hizmete açtı. Ayyıldız tören alanı içerisindeki binada hizmete giren ADEM'i gezerek kadın ve çocuklarla sohbet eden Bakan Yanık, eğitim çalışmalarını da izledi. Çocuklarla oyun oynayan Bakan Yanık, Aile Destek Merkezleri'nin (ADEM) önemli olduğunu söyledi. ADEM'lerde çocukların resim yaptığını, müzik eğitimleri aldıklarını ve eğitsel birtakım faaliyetlerde bulunduklarını ifade eden Yanık, "Kadınlar elişi ve birtakım zanaatlar ile uğraşıp üretim sağlıyorlar. Burada hem sosyal bir ortamı sağlamak hem çocukların ve kadınların eğitsel ihtiyaçlarına destek olmak hem de aslında burayı bir üretim merkezine dönüştürmek amacındayız. Özellikle istediğimiz şey kadınlar açısından bir üretim merkezi olsun. Ürettikleri değeri kendi ürettikleri ürünü burada doğrudan doğruya bir ekonomik değere dönüştürebilsinler. Bunu özellikle çok önemsiyoruz. Bu yıl itibariyle ADEM'lerimizde özellikle müfredatı da yeniden gözden geçirerek çok daha nitelikli, çok daha dolu bir hale getirmek için uğraşıyoruz" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Koordinatörlerin, eğitici hocaların niteliklerinin artırılması noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, "Halihazırda ülke genelinde 330 ADEM'imiz vardı, bunu 2023 sonuna kadar inşallah 656'ya çıkarmak istiyoruz. Daha çok Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bugüne kadar ADEM'lere yaygınlık vermiştik. Çocuklarımızı o terörün baskısından, terörün manipülatif ortamından da çekip kurtarmak içindi. Bu önümüzdeki süreçte inşallah bütün ülke genelinde ADEM'lerimizi yaygınlaştıracağız. Kadınların ve çocukların sosyal hayata erişiminde sıkıntı olan dezavantajlı diyebileceğimiz bölgelerin tamamında ADEM'lerimizi yaygınlaştıracağız. 2023 sonuna kadar 656'ya yükseltmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Roman vatandaşlara yönelik açılan Sosyal Dayanışma Merkezleri'yle ilgili (SODAM) bilgi veren Yanık, "Şu ana kadar açtığımız halihazırda 47 SODAM var. 2023 sonuna kadar da 116'ya çıkarmayı arzu ediyoruz. SODAM'lar özellikle Roman bölgelerinde Roman çocuklarımızın eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlara erişimi noktasında farkındalık oluşturulması, kadınların kendi üretebilecekleri küçük el işlerini yapıp üretime dönüştürmeleri ve yine özellikle sosyal hayata katılım noktasında ihtiyaçları olan başlıklarda onlara destekler sağlayacağız" dedi.

1,2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

SODAM ve ADEM'lerle ülke genelinde 81 ilin tamamında ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaç durumuna göre destekler vereceklerini ifade eden Yanık, şunları söyledi:

"SODAM'larımızla ve ADEM'lerle ülke genelinde 81 ilimizin tamamında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ihtiyaç durumuna ve grubuna göre tasnif edilmiş, belirlenmiş başlıklarda destekler sağlayacağız. Bunun için 2023 itibariyle ADEM ve SODAM'lara vakıflarımıza aktardığımız kaynakları arttırdık. 1,2 milyar TL kaynak aktaracağız bunu da ayırdık ve inşallah kadınlarımız ve çocuklarımız için bu kaynağı aktaracağız. Burada olduğu gibi bütün detayları düşünülmüş. Kafeteryasından sosyal ortamlarına, müzik sınıfından resim sınıfına, çocukların oyun alanında kadınların işlettiği iş alanlarına kadar hepsi düşünülmüş. Mesela ilk yardım kurslarımız var. Ev kazaları dünyada da ülkemizde de en çok yaralanmaların maalesef oluştuğu durumlar. O küçük ev kazalarında ne tür ilk yardım müdahaleleri yapmamız gerekiyor. Bunlarla alakalı kurslarda hem aile içerisindeki meselelerde destek olacak müdahale edecek bilgiyi kadınlarımız öğreniyorlar hem de çocuklarımız için etraflıca bir eğitim programı oluşturmuş oluyoruz. Ayrıca şunu da hemen belirtmek isterim. ADEM'lerimizde kurslarımıza devam eden kadınlarımıza üçer aylık periyotlarla harçlıklar ve kermes bütçeleri de sağlayacağız. Onların detaylı şartları var. Buraya devam eden arkadaşlarımız zaten o şartlar kendilerine ifade edilecek. Dolayısıyla burada ürettikleri ürünü bir kermes düzenleyerek satışa çıkarmak, oradan bir ekonomik değer üretmek istediklerini de onun düzenleme bütçesinde de biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza, kadınlarımıza sağlamış olacağız. Hizmetin gereklilikleri içerisinde başka ihtiyaçları olduğunda da onları desteklemeye aralıksız devam edeceğiz"