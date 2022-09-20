Bakan Yanık: Ağustos ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar 907 milyon TL nakdi yardımda bulunduk

Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemi kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Bakan Yanık, Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri talep odaklı olmaktan çıkararak arz odaklı şekilde kurguladıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için, bir ihtiyacını talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken biz artık vatandaşın kendisine gidiyoruz. Çeşitli sosyal yardım programlarımızla destek oluyoruz" dedi.



"6 MİLYAR 907 MİLYON TL TUTARINDA NAKDİ YARDIMDA BULUNDUK"

Ödeme dönemi içerisinde çeşitli sosyal yardımları vatandaşlarla buluşturduklarını anımsatan Bakan Yanık, "Engelli ve Engelli Yakını Aylığı Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine, Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Yardımından Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımına, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine kadar birçok konuda vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. Ağustos ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.



2,7 MİLYAR TL YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI DESTEĞİ VERİLDİ

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bu doğrultuda Ağustos ayında toplamda 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" diye konuştu.



VEFA PROJELERİ İLE İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Bakan Yanık, Vefa Projesi ile yaşlı, engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, Ağustos ayı kapsamında 140,1 milyon TL tutarında destek verdiklerini söyledi.



EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 111,8 MİLYON TL DESTEK

Ağustos ayı içerisinde eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımda bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 111,8 milyon TL destek sağladık" diye konuştu.



İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN GSS PRİM ÖDEMELERİNİ BAKANLIK ÜSTLENİYOR

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 3,1 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik" şeklinde konuştu.



270,9 MİLYON TL ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, "Buna ek olarak yeni yaptığımız düzenleme ile kronik hastalara Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanma şartlarını esnettik. Evde bakım yardımı alanlar elektrik desteğinden faydalanamıyordu. Yeni yaptığımız düzenleme evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde toplamda 270,9 milyon TL tutarında destek verdik" dedi.



SYDV'LERE PERİYODİK PAY AKTARILDI

Bakan Yanık, "81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarıyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayı için 212,8 milyon TL destek verdik" dedi.



ULUSAL HANE ZİYARETLERİ PROGRAMI İLE VATANDAŞA ULAŞILIYOR

Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında yeni bir projeyi de hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. Kapı kapı dolaşarak hanelerde varsa ihtiyaçları tespit ediyoruz ve Bakanlığımızın yapacağı hizmetse hemen ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim dışımızda olan bir durumsa ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde toplamda 171,9 milyon TL tutarında destek verdik. İhtiyacı olan vatandaşın ayağına giden sosyal devlet olgusunu yerine getiriyoruz. Proje sonunda 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz."

