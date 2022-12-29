Bakan Yanık duyurdu: 14 ilde lojistik deposu kurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet bölgelerine yönelik çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık, "'Kırmızı yelekliler' olarak tanınan psikososyal destek ekiplerimizle, bu yıl yaşanan Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya'daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşlarımızın yanında olduk" dedi.



Bakan Yanık, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince, afet ve acil durumlarda psikososyal destek ile ayni yardımların toplanması ve dağıtımı konusunda ana çözüm ortağı olduklarını belirterek, afet ve acil durumlardan etkilenen vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber olduklarını söyledi.



Bakan Yanık, afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşın sağlık hizmetine olduğu kadar psikososyal desteğe de ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Özellikle afetin şok etkisi yaratan, yıkıcı ve zorlayıcı etkisinden vatandaşlarımızı korumak için ekiplerimiz sıfırıncı dakika itibarıyla afet bölgesine intikal ediyorlar. Enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde, konteyner kentlerde 'kırmızı yelekliler' olarak tanınan psikososyal destek ekiplerimiz konuşlanıyor. Afetten kaynaklı hizmete erişimde problem yaşanan bölgelere ise mobil ekiplerimiz devreye giriyor" diye konuştu.



Psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere hazırda 3 mobil sosyal hizmet merkezi (SHM) ve 1 mobil koordinasyon TIR'ı bulunduğunu belirten Yanık, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem psikososyal destek ekiplerimiz hem mobil ekiplerimizle sahadaydık. Bu yıl yaşanan Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya'daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'75 BİN 110 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK'



Derya Yanık, bu yıl sel felaketinin yaşandığı Ankara, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Karabük ve Antalya'da, yangınların çıktığı Muğla, Mersin ve Bursa'da, depremin yaşandığı Ardahan ve Düzce'de, toplu taşıma kazasının yaşandığı Bolu ile Ağrı'da, terör saldırısının meydana geldiği İstanbul'da, maden kazasının yaşandığı Bartın'da ve doğal gaz patlamasının olduğu Yozgat'ta, etkilenen 3 bin 811 hanedeki 75 bin 110 kişiye psikososyal destek sağlandığını söyledi.



TAMP'a göre, bakanlığın 2 görevinden birinin psikososyal destek sağlamak, diğerinin ise ayni yardımların dağıtımı olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, "TAMP kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu oluşturduk. Bu minvalde afet ve acil durum halinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının kısa sürede tespit edilip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımları hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde UMKE, AFAD benzeri bir yapıya sahip Afet ve Acil Durum Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) kuruyoruz. Bu ekipler bir afet anında, afet bölgesine hızlı bir şekilde ulaşıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için seferber olacak" açıklamasında bulundu.



Vatandaşların afet anında ihtiyaçlarına yönelik ayni yardımların ivedi bir şekilde afet bölgesine ulaştırılabilmesi amacıyla 14 ilde 15 lojistik deponun kurulması çalışmalarına başlandığının altını çizen Bakan Yanık, "Bu depolar Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (2 adet), İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kuruldu. Ayrıca bu lojistik depolarda; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal market, aşevi gibi hizmetler de verilecek" dedi.



Ayni bağış depolarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerine dikkat çeken Bakan Derya Yanık, mevcut ayni bağış depolarına şu ana kadar 6 bin 8 adet ürün bağışlandığını söyledi. Bakan Yanık, bu depolara şimdiye kadar yapılan bağışların yüzde 27'si özel sektörden, yüzde 72'si STK'lardan ve yüzde 1'inin vatandaşlardan geldiğini sözlerine ekledi.