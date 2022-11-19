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Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:18

Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 356 milyon lira yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına kasım ayında 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını duyurdu.

DHA
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 356 milyon lira yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğüne önem verdiklerini ve ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi aileleri desteklediklerini ifade etti.

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modelinin uygulandığını ve ailelere düzenli aylık ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını ve bu hizmetten 153 bin çocuğun yararlandığını kaydetti.

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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 356 milyon lira yatırdık
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