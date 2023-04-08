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Giriş Tarihi: 8.4.2023 14:57 Son Güncelleme: 8.4.2023 15:10

Bakan Yanık: Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayı içinde 2,7 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

DHA
Bakan Yanık: Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayında yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını belirterek, yaklaşık 1,2 milyar TL de engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını kaydetti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık: Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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