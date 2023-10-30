Bakan Yardımcısı Gürcan: Piyasayı bozucu hareketlere kesinlikle izin vermeyeceğiz

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen Kayseri İş Dünyası Buluşmaları İstişare Toplantısı'nda, Ahilik kültürünün devamı niteliğindeki odaların meslek ahlakı, disiplin ve dayanışmanın korunması için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak Cumhuriyet'in 100. yılına yaraşır biçimde var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Gürcan, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen istihdam sağlamaya, Türk ürünlerini ve hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,5 ile Orta Vadeli Program (2023-2025) tahmini olan yüzde 5'in üzerinde büyümeyi başardığına dikkati çeken Gürcan, şunları kaydetti:

"2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,9, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 oranında büyüyerek son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürdü. Ülkemizin büyümesinde ihracatın her zaman itici güç olduğu açıktır. Son dönemlerde ekonomimizde yaşanan güçlü performans ihracatın desteğiyle gerçekleşmektedir. Uyguladığımız doğru politikalarla 2002 yılında yaklaşık 39 milyar dolar olan ihracatımızı 2022 yılının sonunda 254,2 milyar dolara yükselttik. Bu gerçekten Türkiye'nin hem dünya ihracatından almış olduğu payı yükseltmesini hem de ihracatta önemli bir ivme kazanmasını sağladı. 2002 yılında yaklaşık yüzde 0,5 bir oran alıyorduk, dünya ihracatındaki payımız o kadardı. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle bunu yüzde 1,2'ye, 2023 yılının şu gününe kadar yüzde 1,03'e kadar çıkartmış olduk. Bu doğrultuda 2023'ün ilk çeyreğinde 61,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 61,7 üçüncü çeyrekte de 64,3 milyar dolar yükselttik. İnşallah bu ivmeyi sürdüreceğiz. Her ay bir önceki aydan daha yüksek ihracat rakamını sağlamış olduk."

Gürcan, 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye'nin e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,7 artışla 652,7 milyar lira gerçekleştiğini de ifade etti.

Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Gürcan, "Bu kapsamda 2023 yılında 9 bin 761 firma, 44 bin 802 ürün denetlenmiş olup bunlarla ilgili de cezalar kesildi. Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler katettik." dedi.

"PİYASAYI BOZUCU HAREKETLERE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özellikle otomotiv sektöründe oluşan "köpük" fiyatla ilgili de adımlar atıldığına değinen Gürcan, bu çalışmaların olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi.

Emlak sektörünün de yakından takip edildiğini aktaran Gürcan, "Özellikle spekülasyon fiyat artışları yapan veyahut da fahiş fiyatla daire satmaya çalışan yaklaşık 545 emlak işletmecisine geçtiğimiz günlerde toplam 54,5 milyon lira ceza kestik. Yaklaşık 100 bin lira emlakçı başı işletmeye ceza kesilmiş oldu. Son olarak gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ağustos ayında yaptığımız düzenlemelerle ilan platformlarına getirmiş olduğumuz yükümlülüklerle de piyasayı kontrol etmeye gayret ediyoruz. Kesinlikle spekülatif ilanları engelleyeceğiz, spekülatif fiyat artışlarına ve piyasayı bozucu hareketlere izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.