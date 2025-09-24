Bakan Yumaklı açıkladı: Barak P2 Sulama Projesi için imzalar atıldı

"BU ÖNEMLİ YATIRIM BÖLGE ÜRETİCİMİZİN GELİR SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK"

Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 12 bin 910 metre olan 6 tahliye kanalı, 285 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu şebeke ve 1484 sanat yapısı inşa edileceğinin altını çizerek Yumaklı, projenin işletme safhasında sürdürülebilir olması için 9,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali inşa ederek, çiftçilerin suya erişimini daha ekonomik hale getireceklerini vurguladı.

Yumaklı, projenin bölge ekonomisine yapacağı katkıya da değinerek, şunları kaydetti:

"Projemizin hayata geçirilmesiyle, milli ekonomiye yılda yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanması planlanıyor. Bu önemli yatırım, bölge üreticimizin gelir seviyesini yükseltirken, aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasında da lokomotif rol üstlenecek. Projenin tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle, bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklik ile 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor."