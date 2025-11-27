Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir’de tarihi geçmiş 30 ton gıda yakalandı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekârlarına ekiplerimiz göz açtırmadı!

İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir.

Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin "Alo 174 Gıda" hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde ürünlerin STT/TETT bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edilmiş; İşletme mühürlenmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuş, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."