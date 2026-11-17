Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, üretici ve yatırımcılara, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 243 milyon 506 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 155 milyon 319 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye ilişkin yatırımlar için 70 milyon 853 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında da 15 milyon 388 bin lira destek sağlandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör