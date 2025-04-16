Bakan Yumaklı açıkladı: Sigortası olmayan üreticinin zararı karşılanacak

Geçtiğimiz haftalarda başlayan kar yağışı sonrası tarım alanlarında yaşanan don olayı çiftçileri mağdur etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zarar gören çiftçilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

MEYVE GRUPLARIAN ETKİ ETTİ

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok. İşte 'mahvolduk', 'ülkemizde gıda problemi olacak' gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.

Bir ilin içerisinde bazı ürünler %80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu. 2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.

SİGORTASIZ İŞÇİNİN DE ZARARI KARŞILANACAK

34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi. Türkiye'de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.

Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız.

POLİÇE BEDELİNİN YÜZDE 70'İ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bakan Yumaklı "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50'sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın." dedi.