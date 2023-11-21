Bakan Yumaklı açıkladı! Su ürünlerinde ihracat hedefi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini bildirdi.



Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda hafta sonunda yurdu etkisi altına alan fırtına ve sağanaktan etkilenen balıkçılara geçmiş olsun dileğini iletti.



Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde denizlerdeki sucul varlıkları korurken balıkçılık sektörünü de desteklemeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, bu çerçevede, son 20 yılda balıkçılara 17,86 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 12,63 milyar lira yetiştiricilik desteği ve 341,89 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verdiklerine dikkati çekti.



Bakan Yumaklı, bu kapsamda toplam 30,832 milyar lira ödeme yapıldığını vurguladı.



Avcılığın devamlılığının kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile mümkün olduğunun altını çizen Yumaklı, "Denizlerimizin ve iç sularımızın korunup kullanılmasında ilk olarak balıkçılarımızın sorumluluğu, akabinde bunun etkin bir biçimde takip edilmesi ve gerekli düzenlemeleri yapmak da bizim sorumluluğumuzdadır" ifadelerini kullandı.



"BEKLENTİMİZ 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT"



Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2022 yılında su ürünleri ihracatının 1,7 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, 2023 yılı sonunda su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini dile getirdi. Türk balıkçıların sahip oldukları kapasitenin değerlendirilmesine yönelik imzalanan anlaşmalarla Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapıldığını belirten Yumaklı, "Balıkçılarımız, ülke sularında avlanan balık miktarının en az 3 katı olan yaklaşık 1 milyon ton balığı, uluslararası sularda, okyanuslarda avlamaktadır" değerlendirmesini yaptı.



Balıkçılık ve su ürünler sektörünün sorunları için Meclis'te komisyon kurulmasının önemli olduğun altını çizen Yumaklı, komisyonun hazırlayacağı raporun yol gösterici olacağını dile getirdi.



"BALIK ÜRETİLMESİNE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ"



Yumaklı, doğal kaynakların sonsuz olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:



"Dünyadaki oksijen üretiminin yüzde 50-80'i denizlerdeki planktonlar ve diğer bitkiler tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını korumalıyız. Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarımızla deniz ve iç sularımızı koruyor, araştırma gemilerimizle inceliyoruz. Su kaynaklarımızın korunması için Bakanlığımızca balık üretilmesine de ayrı bir önem veriyoruz."



100. YILA 100 MİLYON BALIK



Güneydoğu Anadolu'da şabut balığı, Akdeniz'de orfoz, lahoz ve mercan, Ege'de çipura ve levrek, Karadeniz'de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktıklarını vurgulayan Yumaklı, "2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılında da balıklandırma miktarını 100 milyon adede çıkardık" bilgisini aktardı.



TÜRKİYE'NİN BALIK ÜRETİMİ



Geçen yıl su ürünleri ve balıkçılık üretimi 849 bin 808 ton olarak hesaplanırken, Türkiye'de denizlerinde avlanan su ürünlerinde ağırlıklı olarak hamsi, palamut, sardalya, çaça, istavrit, lüfer, mavi yüzgeçli orkinos ve beyaz kum midyesi dikkati çekiyor. İç sularda ise ağırlıklı olarak inci kefali, sazan, gümüşi havuz balığı ve gümüş balığı avcılığı yapılırken, yetiştiricilikte de en çok çipura, levrek, alabalık ve Türk somonu üretiliyor.



KORUMA FAALİYETLERİ



Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirlik için bazı bölgelerde toplamda 87 koruma alanı oluşturulurken, av aracına, üreme zamanlarına göre de yasak ve sınırlamalar bulunuyor.



Ayrıca ticari avcılığı yapılan türlerle ilgili de asgari boy uzunluğu sınırlaması getirildi. Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi, nesli tehlikede olan türlerle endemik türlerin korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetleri ile mücadele için etkin denetim mekanizması yürütülüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil yollarında, balık hallerinde, işleme tesislerinde, toplu tüketim yerlerinde ve perakende satış yerlerinde denetimler aralıksız sürüyor.