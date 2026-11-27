'ÜLKEMİZDE TARIMSAL HASILA 90 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI'

Programda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarımsal hasılasının 2026'da 143 milyon tonun üzerinde bir üretim hedeflediklerini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, "Artık ülkemizde tarımsal hasıla 90 milyar dolar tavanına yaklaştı. Aynı şekilde ihracatımız 30 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl, geçtiğimiz yılın aksine ki geçtiğimiz yıl kuraklık ve zirai donu birlikte yaşadık. Yine dayanıklılığın ve tarımsal gücün getirdiği bizim ülkemize has olduğunu da ifade etmem gereken bir tarımsal güçle sorunsuz geçirdik. 2026 yılında 143 milyon tonun üzerinde bir tarımsal üretimle inşallah bu yılı tamamlayacağız" dedi.

'PİYASANIN DENGESİNİ BOZACAK UNSURLAR ORTADAN KALKACAK'

Bakan Yumaklı, "Bugün ülkemizde şöyle bir algı var, onu da düzeltmem gerekir: Sanki Türkiye'de tüketilen kırmızı etin büyük bir bölümünü biz yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Sadece ve sadece burada yüzde 10 civarında zaman zaman değişebiliyor ama yüzde 10 ile 12 arasında bir bölümünü ithal ediyoruz yurt dışından. Bu hem içerideki sürünün verimliliğini artırıcı bir unsur taşıyor, aynı zamanda piyasa regülasyonu için de önemli bir kavram. 2024'te başlamış olduğumuz hayvancılık yol haritasının bütün unsurları tamamlandığındaki bunun için 2028 yılını takvimlemiştik. Biz artık Türkiye'nin gündeminden bu ithalat meselesini ve kırmızı etle alakalı kimi zaman fiyat anlamında çok düşük, kimi zaman fiyat anlamında çok yüksek ama geneli itibarıyla de piyasanın dengesini bozacak unsurların ortadan kalkacağını söyledik. Bu takvimimize uyuyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.