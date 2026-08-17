Bakan Yumaklı açıkladı: TMO’dan üreticilere 120 milyar TL ödeme!

Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla kutluyorum."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör