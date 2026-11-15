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Giriş Tarihi: 15.11.2026 12:11

Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 2 milyar TL'lik hasar tazminatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Ekim tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar TL hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk" dedi.

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Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 2 milyar TL’lik hasar tazminatı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,sanal medya hesabından Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında tüketiciye yapılan ödemeler hakkında açıklamalarda buundu.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

1-31 Ekim tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar TL hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle TARSİM sigortanızı yaptırın; alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI
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Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 2 milyar TL'lik hasar tazminatı
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