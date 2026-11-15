Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 2 milyar TL’lik hasar tazminatı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,sanal medya hesabından Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında tüketiciye yapılan ödemeler hakkında açıklamalarda buundu.
Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
1-31 Ekim tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar TL hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle TARSİM sigortanızı yaptırın; alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın."
🌾🐄 TARIMSAL ÜRETİME EKİM AYINDA 2 MİLYAR TL GÜVENCE 📊 1-31 Ekim tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar TL hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. 🤝 Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle TARSİM sigortanızı yaptırın; alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 15, 2026