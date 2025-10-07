Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından doğal afetler ve riskler konusunda üreticinin yanında olduklarını belirten bir paylaşım yaptı. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini açıklayan Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğal afetler ve riskler karşısında üreticimizin emeğini koruyoruz. Eylül ayında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz."