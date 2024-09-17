Bakan Yumaklı: Çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz

" TÜRKİYE'NİN ÜRETİCİLERİ DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKEDEN ÇOK ÇOK DAHA İYİ SEVİYEDE "

Dünyadaki tüm ülkelerin gıda arz güvenliği konusu üzerinde durduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şunu gururla söyleyebilirim ki bütün çiftçilerimizle gurur duyuyorum. Türkiye'nin üreticileri dünyadaki birçok ülkeden çok çok daha iyi seviyede. Hem bilinç hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi olarak. Tarımsal üretimin planlanması konusunda, nerede, neyi ve ne kadar ekeceğiz konusunu eğer bu 1 Eylül'den başlattığımız şekilde uygulayabilirsek gerçekten çok çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız inşallah.

Ama tek bu değil, sözleşmeli üretim bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bizler de artık önümüzdeki sene en çok herhalde bu konunun üzerinde duracağız. Çünkü sadece üretmek yetmiyor malumunuz, bunların aynı zamanda pazara değerinde gitmesini de sağlamak gerekiyor. Bu konunun en önemli durumu ise başta sözleşmeli üretim. Yine işlenmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması vardı. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınması vardı. Bunları da inşallah peyderpey tamamlayacağız. Yani velhasıl devrim niteliğindeki çalışmaları yapıyoruz. Ben bu çalışmalarda bu zamana kadar katkıda bulunmuş olan geçmiş bakanlar, bürokratlar, kimler varsa üreticiler, üretici birlikleri ben hepsine tekraren teşekkür ediyorum."

Yumaklı, dünyada çeltik üretiminin dekarda ortalama 471 kilogram, Türkiye'de ise bu rakamın 803 kilogram olduğunun altını çizdi.