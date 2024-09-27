Bakan Yumaklı: Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz

Şahinbey Belediyesinin gübre ve tohum dağıtımı törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı konuşmada, tohumdaki yerlilik oranının yüzde 97 olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden bir ülkeyiz. O doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrulardan artık hepimizin uzaklaşması gerekir. Bu konu nedense temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Türkiye'nin tohum anlamında, tohumculuk anlamında hiçbir problemi yoktur. Bundan sonraki dönemde de inşallah millilik oranımızı çok daha ilerilere götürerek bu konuda dünyada pozisyonumuzu, yerimizi kuvvetlendirmiş olacağız. Gübre konusunda son 22 yılda 89 milyar liralık destek verdik."