Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde eş zamanlı denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını belirtti. Sucul zenginliklerin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak sürdürülebilir olarak işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla zaman mefhumu gözetmeden yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını ifade eden Yumaklı, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yumaklı açıklamasında "Çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerimiz ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor" dedi.



'29 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK'



Yumaklı, rutin denetimlerin dışında 81 ilde bugünden itibaren karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ile yol güzergahlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ve ilgili kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde bugün itibarıyla eş zamanlı ve çapraz denetimler yapılacağını kaydetti. 29 Eylül Cuma günü gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikayetlerin de anlık olarak değerlendirileceğini vurgulayan Yumaklı, "Vatandaşlarımız da şikayetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler. Bu şikayetler anlık olarak değerlendiriliyor. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz av sezonu boyunca da kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.