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Giriş Tarihi: 27.8.2023 21:44 Son Güncelleme: 27.8.2023 22:04

Bakan Yumaklı paylaştı: 1 Eylül'de Mavi Vatan özlemi bitiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 Eylül'de başlayacak 'Balık av sezonu' hakkında bir paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı "Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. ‘Vira Bismillah’ demeyi özledik. 1 Eylül’de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı paylaştı: 1 Eylül’de Mavi Vatan özlemi bitiyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopan ve yıpranan yerleri örüp, sağlamlaştırıyor.

Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor, motorları gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sezonun başlamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Videolu paylaşımında Bakan Yumaklı, özlemin bittiğini söyledi.

MAVİ VATAN ÖZLEMİ BİTİYOR

Yumaklı "Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. 'Vira Bismillah' demeyi özledik. 1 Eylül'de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek." dedi.

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Bakan Yumaklı paylaştı: 1 Eylül'de Mavi Vatan özlemi bitiyor
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