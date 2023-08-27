Bakan Yumaklı paylaştı: 1 Eylül’de Mavi Vatan özlemi bitiyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopan ve yıpranan yerleri örüp, sağlamlaştırıyor.
Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor, motorları gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sezonun başlamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Videolu paylaşımında Bakan Yumaklı, özlemin bittiğini söyledi.
Özlem bitiyor, büyük gün geliyor.🐟⚓️— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 27, 2023
Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik.
'Vira Bismillah' demeyi özledik.
1 Eylül'de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, #MaviVatan özlemi bitecek.💙
#1Eylül #ViraBismillah pic.twitter.com/ySoa26PY5n
MAVİ VATAN ÖZLEMİ BİTİYOR
Yumaklı "Özlem bitiyor, büyük gün geliyor. Doğanın dengesini, dalgaların sesini, ağların bereketle çekilmesini sabırla, saygıyla bekledik. 'Vira Bismillah' demeyi özledik. 1 Eylül'de balıkçı reislerimiz ağlarını çekecek, Mavi Vatan özlemi bitecek." dedi.