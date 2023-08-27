Bakan Yumaklı paylaştı: 1 Eylül’de Mavi Vatan özlemi bitiyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna sayılı günler kalırken, balıkçılar da hazırlıklara başladı. 'Vira bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopan ve yıpranan yerleri örüp, sağlamlaştırıyor.

Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor, motorları gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.