Bakan Yumaklı rakamlarla açıkladı: İsrail’den bir adet bile tohum almıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tohumcular Birliği tarafından bu yıl Antalya'da 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katıldı. Yumaklı Türkiye'de tohumculuk sektörünün en az savunma sanayii kadar önemli olduğunu ifade eden Yumaklı sektöre yönelik haksız eleştiriler yapıldığını son 22 yılda tohumluk üretiminin 145 tondan 9 kat artışla 1,3 milyon tona çıktığını ifade etti.

22 YILDA BİRÇOK ALANDA DESTEK SAĞLADIK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tohumcular Birliği tarafından bu yıl Antalya'da 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası Tohumculuk Kongresi'ne katıldı. Türkiye tohumculuk sektörüyle gurur duyduğunu, en az savunma sanayii kadar önemli olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, dünya nüfus artışı ve gıda arz güvenliğinin kritik önemine değinerek, "İşte bu güvenliğin teminatı tohum için bakanlık olarak önemli politikalar oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz.

Tarımsal üretimin sürekliliği ve geleceğini korumak adına tohumculuk sektörümüze yönelik politikalarımızı hep ön planda tuttuğumuzun tekrar altını çizmek istiyorum. Özellikle son 22 yılda birçok alanda destekler sağladık, devam edeceğiz. Bu yaptığımız çalışmalarla yurt içerisinde tohumun bizim için seviyesi düşük olanlarda özellikle bu yeterliliği artırma adına yetersiz türlerde üretimi artırdık. Verim ve kalite açısından da en gelişmiş standartları yakalamaya çalıştık. Özellikle iklim değişiklikleri ve uyumsal tohumlar başta olmak üzere kuraklığa, tuzluluğa düşük ya da yüksek sıcaklığa, aşırı yağışlar gibi dış koşullara uygun ıslah programları da gerçekleştirdik" dedi.