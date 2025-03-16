Bakan Yumaklı sözleşmeyi imzaladı: Mersin Anıtlı Barajı’nın 2028’de tamamlanması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek ve toplam 1100 hektar tarım arazisine su sağlayacak olan Mersin Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

1100 HEKTAR ALANA SAHİP

Bakan Yumaklı, Mersin'de yapımı planlanan Anıtlı Barajı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, barajın yapım sözleşmesinin inşaatı üstlenecek ilgili firmayla imzalandığını belirterek, "Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon TL'ye mal olacak barajın Nisan 2028 tarihinde tamamlanarak bölge halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki toplam 1100 hektar alana sahip tarım arazilerine su sağlanacak.

12 MİLYON METREKÜP SU DEPOLAMA KAPASİTESİ

Tesisin tamamlanmasıyla yörede halihazırda yetiştirilen ve yüksek ekonomik değere sahip muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin ekilme oranları ve verimleri projeli koşullarda artacak, böylelikle üreticilerimiz daha yüksek gelir elde edecek. Bu minvalde tesisin, elde edilecek üretim ve gelir artışı ile bölgeye yılda 280 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bölge halkımıza, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun, inşallah bereket ve bolluk getirsin" dedi.

Yumaklı, Anıtlı Barajı'nın, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde sulama amaçlı inşa edileceğini belirterek, tesisin temelden 97 metre yüksekliğinde, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını vurguladı.