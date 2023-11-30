Bakan Yumaklı Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı’na katıldı

Türkiye'nin AB'ye katılım süreci çerçevesinde Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğunun ikinci toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ve AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski eş başkanlığında Brüksel'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım ve kırsal kalkınma stratejileri, gıda güvenliği, tarım ürünlerinde ikili ticaretin geliştirilmesi, IPARD Programı ve coğrafi işaretler konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gıda sistemlerinin, iklim değişikliği başta olmak üzere, zorlu sınamalardan geçtiği bu dönemde taraflar, özellikle yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ekseninde, tarım alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve diyaloğun artırılmasının önemini vurguladı.

Toplantının ilki Mayıs 2022'de Ankara'da gerçekleşmişti.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantımız için Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'deyiz." ifadesini kullandı.

Gıda güvenliği, coğrafi işaretler ve IPARD programı gibi birçok farklı konuyu ele aldıklarına işaret eden Yumaklı, "Ortak politikalar çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Üyesi Wojciechowski de "Bugün tarım konusunda ikinci AB-Türkiye üst düzey diyaloğuna ev sahipliği yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı'yı Brüksel'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Wojciechowski, gıda güvenliği, tarım ürünleri ve gıda ticareti, coğrafi işaretlerin korunması, sürdürülebilir gıda sistemlerinde IPARD programları ile Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü ve G20 gibi çeşitli platformlarda Türkiye-AB işbirliğinin artırılmasına odaklandıklarını belirtti.