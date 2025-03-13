Bakan Yumaklı Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kiev temasları kapsamında Ukrayna Tarım Bakanı Vitaliy Koval ile görüştü.

Bakan Yumaklı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna ziyaretimiz kapsamında, Kiev'de Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek, 'Türkiye - Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6'ncı Dönem Toplantısı' tutanağını imzaladık.

Hedefimiz iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırarak sektörümüzü daha da güçlendirmek. Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam. Görüşmelerin ülkelerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, misafirperverlikleri için Ukrayna Tarım Bakanı Mevkidaşım Sayın Vitaliy Koval'a ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.