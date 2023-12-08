Bakan Yumaklı: Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin

"DENETİMLER ÇOK YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Sahte zeytinyağı satışına karşı 27 Kasım'dan bu yana 3 bin 500'ün üzerinde denetim yapıldığını, tespit edilenlere gerekli yaptırımların uygulandığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Özelliklede bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece ülkemiz, üreticilerimiz adına üzücü. Bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması ülkemizin kesinlikle zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını da garantisidir zaten."

Yumaklı, çiftçilere teşekkür ederek, ürütmeye devam etmelerinin önemli olduğunu, her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra mahalle kahvehanesine giden Yumaklı, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesindeki bir zeytinyağı fabrikasını da ziyaret eden Yumaklı, tesislerde incelemelerde bulundu ve zeytinyağı sıkımı işlemine katıldı.