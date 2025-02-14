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Giriş Tarihi: 14.2.2025 14:58

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjdeli haber: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

AA
Bakan Yumaklı’dan çiftçilere müjdeli haber: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 251 milyon 749 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticilerin gücüne güç katmaya aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "2 milyar 251 milyon 749 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 2 milyon 225 bin lira, hayvan gen kaynakları için 199 milyon 756 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 49 milyon 769 bin lira olarak belirlendi. Hububat desteği Antalya, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Uşak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjdeli haber: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
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