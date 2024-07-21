Bakan Yumaklı’dan kamu kurumlarına su verimliliği çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm bakanlıklara ve diğer kamu kurumlarına yazı göndererek yaz döneminde su verimliliğini gözetirken "Azalt-değiştiryeniden kullan" stratejilerine uyumlu tedbirler alınmasının önemine dikkat çekti. Yumaklı, gönderdiği yazıda içme suyu şebekeleri ve depolarında su kaybına neden olan arızaların giderilmesi, peyzajda kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi, park, bahçe, cami gibi alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi, süs havuzlarında kontrollü su kullanımının ve suyun çevriminin sağlanması gibi önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.Bakan Yumaklı, yaz aylarında su verimliliğine dikkat çekmek için bakanlıklar, valilikler, belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaz döneminde su verimliliği tedbirlerine ilişkin birer yazı gönderdi. Yaz döneminde alınması gereken önlemlere işaret eden Yumaklı, "Bu bağlamda, kurum ve kuruluşlarımızın su verimliliğinde azalt-değiştir-yeniden kullan stratejileri ile uyumlu tedbirler almaları büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı'nın, yazıda su verimliliğinin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirlerle ilgili şunlara dikkati çekti:İçme suyu şebekeleri ve depolarında sızıntı, patlak vb. arızalar takip edilmeli ve içme kullanma suyu niteliğindeki suyun kaybının önlenmesi için ivedilikle gerekli çalışmalar yapılmalı.Park, bahçe, refüj gibi kamusal yeşil alanlarda ve turizm tesislerinin yeşil alanlarında bölgenin şartlarına uygun kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkiler tercih edilmeli. Sulama, verimli sulama yöntemleri ile buharlaşmanın az olduğu saatlerde yapılmalı. Sulamada mümkün mertebe içme suyu niteliğindeki su yerine ilgili mevzuata uygun olarak geleneksel olmayan su kaynakları kullanılmalı.Araç yıkama işletmelerinde su kullanımı kontrol altına alınmalı, araçlar verimli yöntemler ile temizlenmeli.Park, bahçe, cami vb. kamuya açık alanlarda suyun boşa akmasının önlenmesi için kontroller sağlanmalı.Park, bahçe, site vb. alanlarda bulunan süs havuzlarının doldurulmasında kontrollü su kullanımı ve suyun çevrimi gerçekleştirilmeli.Basınçlı duş başlığı, tasarruflu musluk ucu aparatı sensörlü musluk, tasarruflu rezervuar gibi su verimliliği sağlayan cihaz ve ekipmanlar, ticarethaneler/ işletmeler, kamu binaları, haneler vb. özel ve tüzel kişiliği haiz yerlerde tercih edilmeli.Yaz döneminde suyun yoğun olarak kullanıldığı turizm tesislerinde tuvalet, lavabo ve banyolarda sızıntılar onarılmalı, düzenli bakım yapılmalı; su tasarrufu sağlayan cihaz ve ekipmanlar tercih edilmeli.