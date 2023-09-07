Bakan Yumaklı’dan TARSİM açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde katıldığı BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Gıda güvenliği konusunun önemine dikkati çeken Yumaklı, toplantıda gıda güvenliği ile ilgili Türkiye'nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu aktardı. Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan olan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.



"TECRÜBELERİMİZİ AKTARACAĞIZ"



Türkiye'nin Özbekistan ile özel bir ilişkisi olduğunun altını çizen Yumaklı, bu zamana kadar çok hızlı bir ivme yakalamış olan ilişkilerin, tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Özbekistan bağlamında değil, aynı zamanda Özbekistan'ın da bir araya getirmiş olduğu diğer Türki Cumhuriyetlerden 5 ülke ile beraber, 6 ülkenin bir arada olduğu bazı çevresel ve iklimsel faktörlere ilişkin neler yapılabilir konusunda da yine hep birlikte olacağız. Bu konuda Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık. Onların konu başlıklarını tekrar gerek Türkiye'de gerek de burada Türk devletleri olarak bir araya gelerek konuşacağız. Burada amaç, bu sinerjiden iyi bir ivme yakalamak. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerle birlikte hem tarım hem orman hem su konu başlıklarında birbirimize destek olmak. İlişkilerimizin daha üst düzey sonuçlara ulaşması için bir iş birliğine gitmek en büyük arzumuz."



TARSİM MÜJDESİ



TARSİM konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarını anımsatan Yumaklı, Özbekistan'da da yine bu modelin kurulması ile ilgili bir süredir çalıştıklarını bildirdi. Daha sonra 6 ülke ortak bir tarım sigortaları havuzu oluşturacaklarını kaydeden Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını sözlerine ekledi.