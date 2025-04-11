Bakan Yumaklı’dan tavuk döner açıklaması: Denetimleri sıklaştırdık, ağır ceza uygulayacağız

Son dönemlerde halk tarafından sıklıkla tüketilen tavuk dönerle alakalı sağlık sorunlarının ortaya çıkması sonrası yetkililer harekete geçti. Bakan Yumaklı, "Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır. Bunu çiğ etle birlikte pişirme, bozulmayla ilgili emarelerin elemine edilmesi için farklı sosların kullanılması ortaya çıkmış oldu. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Üreticileri uyarıyorum. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şunları kaydetti:

KALANI ERTESİ GÜN KULLANAMAZSIN

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların satımıyla alakalı denetimlerimizde elde ettiğimiz sonuçları vatandaşlarımızla şeffaf şekilde ulaşacakları sistemi kurduk. Vatandaşların bu sürecin parçası olması gerekiyor.

Tavuk döner başta olmak üzere zehirlenmeler oldu. Bu ve benzeri konularda hassasiyet oluştu, bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici. Böyle hadiselerin olmaması için doğrudan önlem almamız gerekir.

Döner bir gün ürün satışa sunuldu, akşam kaldı, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır. Bunu çiğ etle birlikte pişirme, bozulmayla ilgili emarelerin elemine edilmesi için farklı sosların kullanılması ortaya çıkmış oldu. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Bunla ilgili üreticileri uyarıyorum. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz.

TEKRAR BİLDİRİM YAPACAĞIZ

Valiliklerimiz vasıtasıyla yerel yönetimlerimize uyarımız olacak. Fuar, tanıtım günleri, panayır gibi etkinliklerde gıda satış ve tüketim yerlerinin olması gereken hijyen ve ürünlerin sunumuna kadar nasıl olması gerektiğine dair yakın zamanda tekraren bildirimi yapacağız.

Yöresel ürünler, organik ürünler, ekolojik ürünler tanımlarıyla satılan ancak bizim denetimlerimizde aslında bu şekilde olmayan ürünlere yönelik denetimler olacak. AVM'lerin belli bölümlerinin bunlara ayrıldığını ancak organik üretimle ilgisi olmayanları tespit ettiğimiz sunumlara müdahil olacağız.