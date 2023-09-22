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Giriş Tarihi: 22.9.2023 13:43

Bakanı Ersoy Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, havalimanı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

AA
Bakanı Ersoy Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapasite artırma çalışmaları süren Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, incelemelerin ardından havalimanı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, büyümeyle birlikte oluşabilecek şehrin sorunlarını düzenli takip ederek henüz sorunlar gerçekleşmeden çözümler üretmek için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, Antalya'nın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, toplantının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve kurum temsilcileriyle de bir araya geldi.

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda, kente yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar konuşuldu.

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Bakanı Ersoy Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
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