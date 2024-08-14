Bakanlar Kacır ve Uraloğlu YOİKK Toplantısı’nı değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nı değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantıya dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mart ayında başlattığımız eylem planında önemli ilerlemeler kaydettik. Kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi gibi kritik düzenlemeleri hayata geçirdik. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak verimlilik ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Teşvik sistemimizi sadeleştiriyor, özel sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Türkiye, yatırımcı dostu reformlarla küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdürecek."

Uraloğlu da, yatırım ortamıyla ilgili planlanan hedefleri, atılması gereken adım ve eylemleri toplantıda ele aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin ekonomik anlamda daha istikrarlı hale gelmesi, ulaştırma ve altyapı alanlarındaki gelişmelerle yatırımlara sürükleyici güç olması için kamu-özel sektör işbirliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.