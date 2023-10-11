Bakanlığa bağlı kütüphane sayısı 1281’e çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapımını tamamlanan Kastamonu 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, açılışını yapmaktan en mutlu oldukları hizmetin kütüphaneler olduğunu belirterek, "Bu çerçevede attığımız adımlarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te, Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını 1281'e çıkardık. Son 5 yılda 237 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılarak kullanıma açıldı. 68 halk kütüphanesinin yeniden yapılandırılması devam ediyor. 21 halk kütüphanesinin ise sıfırdan inşa edilmesine ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.



Türkiye genelinde 19 bebek, 17 ihtisas, edebiyat ve müze, 11 alışveriş merkezi, 2 gar ve 3 havalimanı kütüphanesinin kurulmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmayı amaçlıyoruz. Yoğun çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz bu büyük hedefi 2023 bitmeden gerçekleştirmiş olmayı umut ediyoruz. Bugün, hedef doğrultusundaki 75'inci kütüphanemizi hizmete açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy, UNESCO tarafından Kültür Mirası Listesi'ne seçilen Mahmutbey Camisi'ni ziyaret ederek cami hakkında bilgi aldı.