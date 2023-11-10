Bakanlığın 2024 yılı bütçesi TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin Banisi, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi.

Komisyonda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Türkiye Çevre Ajansının Sayıştay raporu görüşülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları ise şöyle:

"Yarısı Bizden projesine bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı.

250 Bin Sosyal Konut Projesi bugün itibarıyla 61 bin 210 konutun ihalesi yapıldı. Geri kalanlar için çalışmalar devam etmekte."