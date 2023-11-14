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Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:34

Bakanlığın 2024 yılı bütçesi TBMM'de

Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başladı.

AA
Bakanlığın 2024 yılı bütçesi TBMM’de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantının başında HEDEP milletvekillerinin masalarında "Anadilde eğitim haktır", "Bir öğün ücretsiz yemek" yazılı dövizler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin ellerini tek tek sıkarken, HEDEP İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk'un kendisine sırtını dönmesi üzerine "Merhaba demeyecek misiniz? Bu bir insani nezaket." dedi.

Komisyonun bugünkü toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşülecek.

Tekin, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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Bakanlığın 2024 yılı bütçesi TBMM'de
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