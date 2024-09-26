Bakanlığın projesi Bal Kooperatifi’ni güçlendirecek

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanları avantajlı alanlara çevirerek bitkisel üretimden hayvancılığa kadar farklı alanlarda üreticileri ve tüzel kişilikleri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda projenin uygulandığı Adana ilinin Kozan ilçesinde faaliyet gösteren SS 745 Sayılı Kozan Bal Satış Kooperatifi'ne) Özelde Paylaşılan Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında iki adet bal dolum makinesi alımı için hibe sözleşmesi imzalandı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve SS 745 Sayılı Kozan Bal Satış Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız tarafından imzalanan hibe sözleşmesine göre 1535 arıcının üyesi olduğu kooperatife 1 adet 32 ml cam kavanoz otomatik dolum hattı ile 1 adet 6'lı kavanoz otomatik dolum hattı kurulacak. 11 milyon 466 bin 667 TL bedelli projenin yüzde 75'i kooperatife Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında hibe olarak verilecek. Yüzde 25'i ise kooperatif tarafından karşılanacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'nın bal üretiminde Türkiye genelinde ikinci olduğunu, Kozan ilçesinin ise Adana'nın bal üretiminde birinci olduğunu hatırlatarak, "Üretilen balın pazardaki yerinin güçlendirilmesi, ürünlerin değerinde satılması, bal ve diğer arı ürünlerinin pazara sunum şeklinin çeşitlendirilmesinde kooperatifimiz önemli bir rol üstleniyor. 1535 arıcı üyesi bulunan kooperatifimiz kurulacak iki bal dolum makinesi hattı ile üreticilerimize daha iyi hizmet edecektir. Tüm üreticilerimiz adına hibe sözleşmemiz kooperatifimize hayırlı olsun" dedi.