Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık 15 firmaya 'Türkiye Çevre Etiketi' verdi
Giriş Tarihi: 22.9.2024 16:41

Bakanlık 15 firmaya 'Türkiye Çevre Etiketi' verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 firmaya 572 ürünü için "Türkiye Çevre Etiketi" verdiklerini bildirdi.

AA
Bakanlık 15 firmaya ’Türkiye Çevre Etiketi’ verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Çevre Etiketi" ile çevre dostu markaların daha görünür olmasını sağladıklarını belirtti.

Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescillediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 15 ayrı firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi'ni kazandırdık ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladık. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık 15 firmaya 'Türkiye Çevre Etiketi' verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA