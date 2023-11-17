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Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:01

Bakanlık açıkladı! Destek ödemeleri bugün hesaplarda: Tutar 169 milyon TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere verilecek destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlığın açıklamasına göre çiftçilere yaklaşık 169 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak.

AA
Bakanlık açıkladı! Destek ödemeleri bugün hesaplarda: Tutar 169 milyon TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu. Buna göre, 168 milyon 957 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 87 milyon 516 bin 379 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 53 milyon 117 bin 97 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 21 milyon 208 bin 418 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği için 710 bin 677 lira ödenecek.

Uzman Eller Projesi kapsamında da 6 milyon 404 bin 429 liralık destekleme ödemesi yapılacak.

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Bakanlık açıkladı! Destek ödemeleri bugün hesaplarda: Tutar 169 milyon TL
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