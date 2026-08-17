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Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:07

Bakanlık açıkladı: Merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, temmuzda, 1 trilyon 412,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 790,5 milyar lira olarak belirlendi.

AA
Bakanlık açıkladı: Merkezi yönetim bütçesi belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar 502 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 9 trilyon 199 milyar 742 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,6 yükselerek 10 trilyon 520 milyar 682 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda, 378 milyar 105 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 320 milyar 940 milyon lira açık verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #BÜTÇE

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Bakanlık açıkladı: Merkezi yönetim bütçesi belli oldu
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