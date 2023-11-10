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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:14

Bakanlık açıkladı! Üreticilere 16 bin TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmalarla mücadele kapsamında fındık ve meyve üreticisine vereceği desteği açıkladı. Buna göre fındık üreticisine dekar başına 16 bin TL, taş çekirdekli meyve üreticilerine ağaç başına 450 TL destek ödemesi yapılacak.

DHA
Bakanlık açıkladı! Üreticilere 16 bin TL ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmalarla mücadele kapsamında fındık üreticisine dekar başına 16 bin TL, taş çekirdekli meyve üreticilerine ağaç başına 450 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği için zararlı organizmaların girişinin ve yayılmasının önlenmesi için tedbirler alındığı belirtildi. Karantinaya tabi bir zararlı organizma olan turunçgil uzun antenli böceğinin fındık üretim alanlarında, şarka virüsünün de taş çekirdekli meyve bahçelerinde tespit edilmesi halinde bulaşık bitkilerin üreticiler tarafından imha edildiği aktarıldı.

Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destek ödemesi yapılması amacıyla Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandığı belirtilerek, "2023 yılı tarımsal desteklemelerine ilişkin 14 Eylül 2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hazırlanan Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ, 10 Kasım 2023 tarih ve 32365 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Destek ödemesinde kapsamında, fındık (turunçgil uzun antenli böceği) için 16 bin TL/dekar, taş çekirdekli meyveler (şarka virüsü) için 450 TL/ağaç destek ödemesi yapılacaktır" denildi.

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Bakanlık açıkladı! Üreticilere 16 bin TL ödeme yapılacak
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