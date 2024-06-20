Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 97,9 artarak 3 trilyon 712 milyar 50 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi mayısta 219 milyar 409 milyon lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 471 milyar 903 milyon lira açık verdi.