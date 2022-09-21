Bakanlık desteğiyle çeltik üretimi 1 milyon tona çıktı

Türkiye'de çeltik üretimi, verilen destek ve iyileştirmelerle her geçen yıl artıyor. 28 ilde üretilen çeltik, en fazla üretimin yüzde 70,2'sini karşılayan Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. 2002 yılında 60 bin hektar alanda 360 bin ton üretim yapılırken, 2021'de 129 bin 490 hektarda 1 milyon tona çıktı. En fazla çeltik üretimi, 2021 yılı itibarıyla yüzde 70,2 ile Marmara Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor. Bu bölgeyi yüzde 19,4 ile Karadeniz, yüzde 8,6 ile İç Anadolu bölgeleri izliyor. Diğer bölgelerin üretimi ise yüzde 1,8 düzeyinde. Toplam 28 ilde yapılan çeltik üretiminde Edirne, yüzde 41,2 ile ilk sırada.