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Giriş Tarihi: 31.10.2026 13:35 Son Güncelleme: 31.10.2026 13:48

Bakanlık devreye girdi! Halı mağazasına 'zararına kapatıyoruz' cezası

İstanbul Kadıköy’de bir halı mağazasının bir yılı aşkın süredir vitrininde “Kapatıyoruz. Zararına” ilanı bulundurduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan işletmeye idari yaptırım uygularken reklamın kaldırılmasına karar verdi.

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Bakanlık devreye girdi! Halı mağazasına ’zararına kapatıyoruz’ cezası
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İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasına, bir yılı aşkın süredir vitrininde "Kapatıyoruz. Zararına" ilanı bulundurarak tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gerçeğe aykırı biçimde kapanış izlenimi oluşturan işletme hakkında reklamın kaldırılmasına da karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendiren uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir "Kapatıyoruz. Zararına" yazılı ilan bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, işletmenin söz konusu ilanla ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturduğu belirlendi. Reklam Kurulu, bu uygulamanın tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız bir ticari uygulama olduğuna hükmetti.

İşletmenin uygulaması, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin 1, 2 ve 4'üncü fıkraları ile 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında değerlendirildi. Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesine aykırılık tespit edildi.

İnceleme sonucunda işletme hakkında idari yaptırım uygulanmasına ve yanıltıcı reklamın kaldırılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #REKLAM KURULU

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Bakanlık devreye girdi! Halı mağazasına 'zararına kapatıyoruz' cezası
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