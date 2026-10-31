Bakanlık devreye girdi! Halı mağazasına ’zararına kapatıyoruz’ cezası

Bu kapsamda İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir "Kapatıyoruz. Zararına" yazılı ilan bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, işletmenin söz konusu ilanla ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturduğu belirlendi. Reklam Kurulu, bu uygulamanın tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız bir ticari uygulama olduğuna hükmetti.

İşletmenin uygulaması, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin 1, 2 ve 4'üncü fıkraları ile 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında değerlendirildi. Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 62'nci maddesine aykırılık tespit edildi.