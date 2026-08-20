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Giriş Tarihi: 20.08.2026 08:45 Son Güncelleme: 20.08.2026 08:54

Bakanlık devreye girdi! Kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım uygulandı

Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini 81 ilde yoğunlaştırdı. 10-14 Ağustos tarihleri arasındaki 5 günlük çalışmada 3 bin 612 işletme denetlenirken, yaklaşık 480 bin ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Bakanlık devreye girdi! Kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım uygulandı
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Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kırtasiye sektöründeki denetimlerini artırdı.

Bakanlık tarafından 10 Ağustos 2026'da başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, 14 Ağustos'a kadar 81 ilde toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi kontrol edildi. Raf ve kasa denetimlerinde 479 bin 847 ürün mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında yalnızca mevzuata aykırılıkların tespitiyle yetinilmezken, işletmelerin kurallara uyum sağlaması ve tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı.

367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

Beş günlük denetim sürecinde mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, özellikle öğrenciler ve veliler başta olmak üzere tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak, piyasadaki düzeni korumak ve haksız uygulamalarla mücadele etmek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik kontrollerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #DENETİM

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Bakanlık devreye girdi! Kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım uygulandı
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