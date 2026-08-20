Bakanlık devreye girdi! Kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım uygulandı

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kırtasiye sektöründeki denetimlerini artırdı.

Bakanlık tarafından 10 Ağustos 2026'da başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, 14 Ağustos'a kadar 81 ilde toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi kontrol edildi. Raf ve kasa denetimlerinde 479 bin 847 ürün mercek altına alındı.