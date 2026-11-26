YÜZDE 50 İNDİRİM VAADİ GERÇEĞİ YANSITMADI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede, çiçek satış platformunun arama motorlarında yayımlanan reklamlarında kullandığı yüzde 50 indirim ifadesinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

İncelemede, platformdaki ürünler arasında uygulanan en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı belirlendi. Bu orana en çok yaklaşan indirim seviyesinden yararlanan ürün sayısının ise yalnızca 3 olduğu ortaya çıktı.

Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği, hiçbir üründe yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadığı kaydedildi.