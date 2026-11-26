Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, internet sitesine yönelik arama motoru reklamlarında yüzde 50 indirim vaadi sunmasına rağmen söz konusu indirim oranını uygulamadığı belirlenen bir çiçek satış platformuna 863 bin 580 TL idari para cezası kesildi.
YÜZDE 50 İNDİRİM VAADİ GERÇEĞİ YANSITMADI
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede, çiçek satış platformunun arama motorlarında yayımlanan reklamlarında kullandığı yüzde 50 indirim ifadesinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
İncelemede, platformdaki ürünler arasında uygulanan en yüksek indirim oranının dahi yüzde 50'nin altında kaldığı belirlendi. Bu orana en çok yaklaşan indirim seviyesinden yararlanan ürün sayısının ise yalnızca 3 olduğu ortaya çıktı.
Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği, hiçbir üründe yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadığı kaydedildi.
REKLAMLAR DURDURULDU, 863 BİN TL CEZA KESİLDİ
Reklamlarda gerçekte sunulmayan yüzde 50 indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı bir fiyat avantajı algısı oluşturduğu değerlendirildi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, mevzuata aykırı bulunan tanıtımların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.