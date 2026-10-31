Bakanlık düğmeye bastı! Sapanca Gölü alarm veriyor! 25,5 milyar TL’lik eylem planı

Sakarya'da düzenlenen 'Sapanca Gölü Eylem Planı Toplantısı' Adapazarı Kültür Merkezinde yapıldı. Programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Yumaklı, dünyanın sadece yüzde 2,5'inin tatlı su kaynaklarına sahip olduğunu ifade ederek, "Bunun da sadece yüzde 1'ini kullanabiliyoruz. Yani elimizde sonsuz bir kaynak yok. Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde, şehirlerde yaşıyor da olsa bugünün öngörülerine göre yapılan yayınlardan ve araştırmalardan, bizlerin elde ettiği bilgi şudur ki; dünyada 2 milyar 200 milyon insanın temiz suya ulaşım sorunu var. 1313 metreküpteydi, Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı. Ancak şunu ifade ettik, dedik ki, '1300 metreküpün altına düşersek, su stresi altında bir ülkeyiz biz.' Bugün itibarıyla yapılan hesaplamalarda ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1297 metreküp. Artık ülkemiz su stresi altında bir ülke. Değişen iklim şartlarının bizlere getirmiş olduğu birçok etki var. Artık hayatımızda yağış rejimlerindeki düzensizliklerden, kuraklıklardan, sellerden, taşkınlardan o kadar çok şeyi tecrübe etmeye başladık ki. Bunların hepsinin de merkezinde su var. Artık asıl konumuz su azalacak mı değil. Biz suyun nerede, ne kadar ve hangi temizlikte, hangi saflıkta bulabileceğiz? Asıl mesele bu olmaya başladı. Yönetilecek bir kaynak olarak görmüyoruz suyu. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Su bizim için bütün sektörleri yönlendiren stratejik bir eksendir" diye konuştu.