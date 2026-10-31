Bakanlık fırsatçılara göz açtırmadı! Yüzde 80 indirim vaadi boşa çıktı: Tüketiciyi aldatan mağazaya 216 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın yüzde 80 indirim kampanyasında tüketicileri yanılttığını tespit etti. İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubede yapılan incelemelerde, ilan edilen fiyat avantajının ispatlanamadığı belirlendi. Şirkete toplam 216 bin 740 TL idari para cezası verilirken reklamların durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim ve kampanya tanıtımlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ev ve dekorasyon ürünleri satan bir zincir mağazanın İstanbul ve Mersin'deki iki ayrı şubesinde gerçekleştirilen yüzde 80 indirim tanıtımları incelemeye alındı.