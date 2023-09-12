Bakanlık göz açtırmıyor! "Etiket ve kasa fiyatları kontrol edilmeli"

Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu büyük perakende mağazaları başta olmak üzere, bazı işletmeler, yaptıkları fiyat değişikliklerini (indirim ya da fiyat artışı) etiket veya kasa fiyatları ile uyumlu hale getirmiyor. Söz konusu durum tüketiciler tarafından alışveriş esnasında fark edilmeyince mağduriyetlere neden oluyor.

Bu durumun özellikle son dönemde sıklıkla yaşanması, tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu ve Bakanlığın aldığı tedbirleri tekrar gündeme getirdi.