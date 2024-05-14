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Haberler Ekonomi Haberleri Bakanlık "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı
Giriş Tarihi: 14.5.2024 12:50 Son Güncelleme: 14.5.2024 13:38

Bakanlık "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir internet sitesinde yer alan kamu bankalarındaki atamaların netleştiğine dair haber ile ilgili açıklamada bulunarak, Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

AA
Bakanlık kamu bankalarında atamaların netleştiği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir internet sitesinde yer alan kamu bankalarındaki atamaların netleştiği haberlerinine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"MASA BAŞI KENDİ UYDURMALARIDIR İTİBAR ETMEYİNİZ"

Söz konusu internet sitesinin son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen gerçek dışı haberler yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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Bakanlık "kamu bankalarında atamaların netleştiği" haberini yalanladı
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